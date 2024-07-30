



Олимпиада полна антисемитизма: на футбольных матчах гитлеровские приветствия

В этом году Олимпиада в Париже проходит на фоне не угасающих военных действий на Ближнем Востоке. По всему миру катится волна озверелого, антисемитствующего исламизма. Властям Франции не удалось удержать ситуацию под контролем даже на таком большом спортивном событии, как Олимпиада.



Группа антисемитских протестующих нагло скандировала “Хайль Гитлер” в адрес израильской мужской футбольной команды, которая должна была встретиться с Парагваем на Олимпийских играх в Париже в эти выходные.



Антисемиты дали о себе знать с трибун, скандируя оскорбительные высказывания и освистывая израильскую команду во время исполнения национального гимна.



Толпы протестующих были замечены размахивающими палестинскими флагами, а некоторые даже исполняли нацистское приветствие во время их отвратительного проявления ненависти. Несколько человек также были замечены размахивающими большим плакатом с надписью “Олимпиада геноцида”.



В конечном итоге антиизраильские демонстранты были выдворены со стадиона, о других нарушениях порядка не сообщалось.



“Во время мужского футбольного матча между сборными Израиля и Парагвая на стадионе Parc des Princes 27 июля был вывешен баннер с политическим посланием и были сделаны антисемитские жесты”, — об этом сообщили организаторы Олимпиады в комментариях для Sky News.



“Париж 2024 решительно осуждает эти действия. Париж 2024 подал жалобу, которая находится в распоряжении властей для оказания помощи в расследовании”.



Это уже второй случай с начала Олимпиады, когда израильский футбольный клуб сталкивается с актами антисемитизма во время матча. С таким же проявлением ненависти команда столкнулась в прошлую среду, когда встречалась с Мали.



Во время матча Израиля против Мали демонстранты размахивали палестинскими флагами, свистели и выкрикивая палестинские лозунги.



После матча с Мали главный тренер израильской команды Гай Лузон заявил, что протест против его команды и Израиля будет использован лишь как стимул для более эффективной игры на поле.



“Они заставят нас стараться еще сильнее”, - сказал Лузон Ynet.



Французская полиция начала расследование угроз убийством, полученных тремя израильскими спортсменами на Олимпийских играх.



Вопросы безопасности израильской команды остаются важным приоритетом для организаторов Олимпиады.



Как сообщили официальные лица телеканалу Sky News, израильских спортсменов в Париже сопровождают на мероприятия и обратно элитные тактические подразделения, а также им обеспечивается круглосуточная охрана.



Служба внутренней безопасности Израиля ШАБАК также помогает обеспечивать безопасность своих соотечественников и других израильских дипломатов, посещающих игры.



ШАБАК полностью поддерживает меры безопасности, принимаемые французскими властями.



Для обеспечения безопасности каждой страны, участвующей в Олимпиаде, Франция ежедневно задействует 35 000 сотрудников полиции, а 45 000 из них были задействованы на церемонии открытия.



Франция также получает помощь от 40 стран, которые направили около 2000 подкреплений.



В четверг Национальное киберуправление Израиля заявило, что обнаружило, что иранские хакеры создавали поддельные каналы в социальных сетях для публикации личной информации о членах израильской делегации на Парижской Олимпиаде и отправляли им угрожающие сообщения, сообщает Ynet News .



В тот же день министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил своего французского коллегу о возможном заговоре, поддерживаемом Ираном, с целью нападения на израильских спортсменов и туристов во время Игр.



Напомним, что на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году палестинские террористы убили одиннадцать израильских спортсменов и немецкого полицейского .



