



Павел Дуров: “У меня более 100 биологических детей в 12 странах”

Павел Дуров в своем телеграм-канале выступил с заявлением о том, что у него около 100 биологических детей в мире.



“Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?



Пятнадцать лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он был абсолютно серьезен.



Начальник клиники сказал мне, что “высококачественный донорский материал” в дефиците и что мой гражданский долг — сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар. Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня зарегистрироваться для донорства спермы.



Перенесемся в 2024 год: моя прошлая донорская деятельность помогла более ста парам в 12 странах иметь детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей.



Теперь я планирую открыть исходный код своей ДНК, чтобы мои биологические дети могли легче находить друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение.



Я также хочу помочь дестигматизировать само понятие донорства спермы и побудить больше здоровых мужчин делать это, чтобы семьи, которые изо всех сил пытаются завести детей, могли наслаждаться большим количеством вариантов. Бросьте вызов условностям — переопределите норму!”



