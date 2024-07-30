



Найден потерянный портрет певицы Blondie - работа Энди Уорхола

Давно утерянный портрет певицы Blondie (Дебби Харри) работы Энди Уорхола 1985 года, был найден в сельской местности Делавэра и выставлен на продажу. Портрет и подписанный диск с 10 изображениями Уорхола были созданы на домашнем компьютере.



Почти 40 лет назад знаменитый художник стал послом бренда компании Commodore и создал портрет певицы “Heart of Glass” на домашнем компьютере Amiga 1000 в рамках рекламной акции в Линкольн-центре.



По данным Музея Уорхола, позднее художник создал на компьютере цифровые творения банки супа Campbell's, цветов и картины Боттичелли “Рождение Венеры”. Уорхол планировал распространять изображения как произведения искусства, как он тогда сказал журналу Amiga World, но так этого и не сделал, говорят в музее.



Blondie утверждает, что существуют по крайней мере две печатные копии ее портрета работы Уорхола. “Я думаю, что существует всего две копии этого компьютерного Уорхола, и у меня есть одна из них”.



Оказывается, другое изображение висело в доме бывшего техника Commodore почти 40 лет.



Page Six пишет о другом портрете Blondie: “Второй портрет был подарен Уорхолом цифровому технику Commodore Джеффу Бруэтту, который научил художника пользоваться новейшим на тот момент компьютером для создания портрета”.



Теперь Бруэтт планирует продать работу Гарри, а также оригинальный диск Amiga, содержащий 10 файлов цифровых изображений, подписанный художником.



Как нам сообщили, восемь из созданных Уорхолом изображений были сделаны во время интервью художника Amiga World, а также экспериментальное изображение, которое было сделано во время съемок шоу MTV “Пятнадцать минут Энди Уорхола”.



Ведущие галереи и аукционные дома, включая Carlton Fine Arts и Guernsey's, получили предложения провести выставку и продать коллекцию.



Но Бруэтт выставляет этот лот на частную продажу.



Цена не разглашается, но серия из пяти NFT-дисков с образами Amiga , восстановленных со старых дискет в 2014 году, была продана на аукционе Christie's за 3,38 миллиона долларов.



Брюэтт прокомментировал свое сотрудничество с Уорхолом: “Прошло почти 40 лет с тех пор, как я работал с Уорхолом — это было задание, изменившее мою жизнь”.





