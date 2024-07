Очередная “победа” Мадуро на выборах привела к массовым протестам в Венесуэле



После того, как на президентских выборах в Венесуэле снова победил Николас Мадуро, страну охватили массовые протесты.

El dictador @NicolasMaduro desató de nuevo una oleada de violencia y el pueblo venezolano herido, se siente robado. Se vienen días duros para ellos. Podemos apoyar denunciando, haciendo eco de lo que los venezolanos nos hacen llegar. Fuerza Venezuela pic.twitter.com/qpIukCscxx — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 30, 2024

Hugo Chávez is having a really bad day! #Venezuela pic.twitter.com/yevQE1YTMe — Marco Rubio (@marcorubio) July 30, 2024

BREAKING:



Police officers in Venezuela start removing their uniforms as they refuse to repress the Venezuelan people#VenezuelaLibre 🇻🇪 pic.twitter.com/uK29mQKn6H — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2024

Dear KOT, this is Venezuela.✊



Kenyan's don't retweet this video. Ignore it pic.twitter.com/klcuLxnAqS — LANDLORD🇰🇪 (@bozgabi) July 30, 2024

По сообщениям местных СМИ, протестующие захватили международный аэропорт в Майкетии. По ходу волны протеста, под снос пошли и памятники бывшему президенту Чавесу. В некоторых городах страны отключен интернет. В Каракасе на улицах слышна стрельба.Группа военных заявила о переходе на сторону народа. Также к народу присоединяются силы полиции.Тем временем МИД Венесуэлы отзывает своих дипломатов из стран, которые не признали итоги президентских выборов. Это Аргентина, Чили, Перу, Коста-Рика, Панама, Доминикана и Уругвай.