



BILD: Эрдоган намеренно угрожает Израилю

Турецкая армия большая и оснащена современным оружием. Это армия, которая насчитывает чуть менее 450 тысяч действующих солдат. Турецкий контингент находится в Ираке и Сирии, там у Турции есть несколько военных баз. Несколько десятков тысяч турецких солдат размещены также на оккупированной северной части Кипра.



Эксперт по Турции Эрен Гюверчин в разговоре с BILD отмечает, что Эрдоган вряд ли в состоянии перейти к реальным военным действиям.



“Эрдоган намеренно играет с огнем. С одной стороны, он хочет изобразить сильного человека внутри страны, а с другой — представить себя в качестве лидера так называемого исламского мира”, — полагает Гюверчин.



Военный эксперт американского аналитического центра Foundation for Defense of Democracies Сет Францман считает, что Эрдоган использует свои угрозы во внутриполитических целях, чтобы поиграть мускулами.



“Но Турция, член НАТО, не должна угрожать Израилю военными действиями, даже если речь идет о бахвальстве. Прямая военная эскалация маловероятна: западные страны убедят Анкару не предпринять военные действия против Израиля. Однако, учитывая готовность Турции расширять свои военные успехи в Африке и некоторых частях Ближнего Востока, ее угрозы всегда следует воспринимать всерьез”, — отметил Францман в интервью BILD.

