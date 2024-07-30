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Ночью в Курске гремели взрывы – четыре ракеты ВСУ не давали спать
30.07.2024 09:12 Mignews

Ночью в Курске гремели взрывы – четыре ракеты ВСУ не давали спать

Ночью 30 июля в российском Курске "было что-то тревожно". Как утверждают российские власти, не давали спать местным жителям четыре ракеты ВСУ – их сбивали, после чего раздавались мощные взрывы.

Как рассказывают очевидцы, после сигнала тревоги в небе над городом были слышны взрывы и видна яркая вспышка. От громких звуков в нескольких районах у автомобилей сработала сигнализация.

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Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области (РФ) Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей не выходить на улицу.

Утром власти сообщили, что в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области были уничтожены "четыре ракеты ВСУ".

 

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