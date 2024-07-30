



Нападение в Англии: Двое детей погибли и 9 получили ранения в танцклубе

Двое детей погибли и девять получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии, в результате "жестокого" ножевого нападения на детскую танцевальную студию.

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En Inglaterra, un día que debió ser de alegría se convirtió en una pesadilla. La policía armada acudió a Hart Street en Southport, Merseyside, a las 11:50 am, luego de que un hombre con un cuchillo atacara un taller de danza y yoga infantil temático de… — ULTIMA HORA EN 𝕏 (@ultimahoraenx) July 29, 2024

По данным полиции Мерсисайда, двое взрослых также находятся в критическом состоянии после того, как получили ножевые ранения, пытаясь защитить детей на мероприятии, посвященном Тейлор Свифт, на Харт-стрит в Саутпорте.17-летний юноша из Бэнкса в Ланкашире был арестован по подозрению в убийстве.Полиция заявила, что мотивы нападения “неясны”, однако оно не рассматривается как связанное с терроризмом.Один из свидетелей описал сцену как “ужасную” и сказал, что “никогда не видел ничего подобного”.Король и премьер-министр почтили память жертв, выразив “искренние соболезнования” пострадавшим.В Мерсисайде на танцевальный урок, который проводился для детей в возрасте от шести до десяти лет, прибыли машины вооруженного реагирования, 13 машин скорой помощи и пожарная служба.Главный констебль Серена Кеннеди заявила на пресс-конференции, что приехавшие на вызов офицеры “были шокированы”, обнаружив, что многие из пострадавших были детьми, и они подверглись “жестокому нападению” и получили серьезные травмы.“Похоже, дети находились на мероприятии Тейлор Свифт в танцевальной школе, когда вооруженный ножом преступник вошел в помещение и начал нападать на детей”, — сказала она.“Мы считаем, что пострадавшие взрослые мужественно пытались защитить детей, подвергшихся нападению”.Дэйв Китчин, руководитель операций службы скорой помощи, сообщил, что на месте происшествия им оказали помощь 11 пострадавшим, которых отправили на машине скорой помощи и вертолете в больницы Олдер-Хей и Королевский детский госпиталь Манчестера, университетскую больницу Эйнтри, районную больницу общего профиля Саутпорта и Формби и районную больницу общего профиля Ормскирка.Он охарактеризовал сцену, увиденную медиками, как “ужасную”, добавив: “Без сомнения, этот инцидент окажет долгосрочное влияние на все сообщество, и наши мысли очень близки им в это трудное время”.Колин Перри, владелец мастерской по ремонту кузовов автомобилей Masters Vehicle Body Repairs, которая находится по соседству с местом, где произошло нападение, рассказал, что незадолго до его начала на улице началась суматоха. Какой-то молодой человек в зеленой толстовке с капюшоном и маске приехал на такси, но отказался платить водителю.По его словам, вскоре сотрудник снова позвал его, и он увидел множество “маленьких детей, истекающих кровью”.