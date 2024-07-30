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В Англии не хотят пускать танкер с топливом для Израиля в Гибралтар
30.07.2024 09:27 MIGnews.com

В Англии не хотят пускать танкер с топливом для Израиля в Гибралтар

Члены парламента Великобритании требуют запретить американскому нефтяному танкеру, перевозящему 300 000 баррелей авиакеросина в Израиль, пришвартоваться в Гибралтаре.

Об этом говорится в письме членов парламента, направленном министру иностранных дел Дэвиду Лэмми.

The Guardian сообщила, что корабль должен прибыть в Гибралтар в 13:00 по израильскому времени.

Руководство судоходства в  Гибралтаре утверждает, что не получало официального запроса о стоянке на якоре.


 

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