В Англии не хотят пускать танкер с топливом для Израиля в Гибралтар

Члены парламента Великобритании требуют запретить американскому нефтяному танкеру, перевозящему 300 000 баррелей авиакеросина в Израиль, пришвартоваться в Гибралтаре.



Об этом говорится в письме членов парламента, направленном министру иностранных дел Дэвиду Лэмми.



The Guardian сообщила, что корабль должен прибыть в Гибралтар в 13:00 по израильскому времени.



Руководство судоходства в Гибралтаре утверждает, что не получало официального запроса о стоянке на якоре.

UK MPs, including former Labour Leader @jeremycorbyn

call on the @Convent_Gib Sir Ben Bathurst, Chief Minister @FabianPicardo and Foreign Secretary @DavidLammy to prevent a tanker carrying fuel for Israeli jets from docking in Gibraltar tomorrow.



Photo: David Sanchez pic.twitter.com/IbphHLUUIB