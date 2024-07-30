В Англии не хотят пускать танкер с топливом для Израиля в Гибралтар
Члены парламента Великобритании требуют запретить американскому нефтяному танкеру, перевозящему 300 000 баррелей авиакеросина в Израиль, пришвартоваться в Гибралтаре.
Об этом говорится в письме членов парламента, направленном министру иностранных дел Дэвиду Лэмми.
The Guardian сообщила, что корабль должен прибыть в Гибралтар в 13:00 по израильскому времени.
Руководство судоходства в Гибралтаре утверждает, что не получало официального запроса о стоянке на якоре.
UK MPs, including former Labour Leader @jeremycorbyn— GBC News (@GBCNewsroom) July 29, 2024
call on the @Convent_Gib Sir Ben Bathurst, Chief Minister @FabianPicardo and Foreign Secretary @DavidLammy to prevent a tanker carrying fuel for Israeli jets from docking in Gibraltar tomorrow.
Photo: David Sanchez pic.twitter.com/IbphHLUUIB