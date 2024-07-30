



В честь мероприятия, посвященном Тейлор Свифт погибли двое детей

Двое детей погибли и девять получили ранения в результате ножевого ранения в танцевальной студии



Двое детей погибли, девять получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии, после того, как вооруженный ножом мужчина совершил "жестокое нападение" на детскую танцевальную студию.



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По данным полиции Мерсисайда, двое взрослых также находятся в критическом состоянии после того, как получили ножевые ранения, пытаясь защитить детей на мероприятии, посвященном Тейлор Свифт, на Харт-стрит в Саутпорте.



17-летний юноша из Бэнкса в Ланкашире был арестован по подозрению в убийстве и покушении на убийство.



Полиция заявила, что мотивы нападения "неясны", но это не рассматривается как связанное с терроризмом. Одна свидетельница описала сцену как "ужасную" и сказала, что она "никогда не видела ничего подобного".

