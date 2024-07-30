Трамп будет допрошен ФБР в рамках расследования покушения на него
Дональд Трамп согласился на допрос с ФБР в рамках расследования покушения во время его митинга в Пенсильвании в начале этого месяца.
В разговоре с журналистами в понедельник, 29 июля ФБР не назвало дату интервью, но заявило, что это будет "стандартное интервью с жертвой, которое мы проводим для любой другой жертвы преступления".
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"Мы хотим узнать его точку зрения на то, что он наблюдал", - сказал специальный агент ФБР Кевин Роджек.