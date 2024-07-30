



США пытаются предотвратить удар по Бейруту

Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую операцию по предотвращению нанесения Израилем ударов по столице Ливана Бейруту или основным объектам гражданской инфраструктуры страны в ответ на смертоносный ракетный обстрел Мадждаль-Шамса, сообщили пять человек, знакомых с ходом операции.



По словам источников, попросивших об анонимности, в центре внимания американской дипломатии находится сдерживание ответных действий Израиля. Американцы пытаются не допустить ударов по густонаселенному Бейруту, южным пригородам города, которые являются центром поддержки Хезболлы, и ключевым объектам инфраструктуры, таким как аэропорты и мосты.



Пять человек, осведомленных о дипломатическом натиске последних двух дней, либо участвовали в этих переговорах, либо были проинформированы о них. По их словам, усилия направлены на достижение “выверенного подхода", подобного тому, который сдержал апрельский обмен ракетными и беспилотными ударами между Израилем и Ираном, вызванный израильским ударом, в результате которого погиб высокопоставленный командир КСИР в Дамаске.