



Кирби: Большой войны между Израилем и "Хезболлой" не будет

Соединенные Штаты уверены, что большой войны между Израилем и "Хезболлой" удастся избежать, несмотря на смертоносный ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 детей, заявляет Белый дом.



По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, в выходные после атаки американские и израильские официальные лица провели переговоры на "разных уровнях", и риск полномасштабного конфликта "преувеличен".



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"Никто не хочет более масштабной войны, и я уверен, что нам удастся избежать такого исхода", - сказал Кирби в беседе с журналистами.



"Мы все слышали о "тотальной войне" в разные моменты на протяжении последних 10 месяцев. Тогда эти прогнозы были преувеличены; откровенно говоря, мы считаем, что они преувеличены и сейчас".

