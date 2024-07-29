



В ISW нашли объяснение ядерным запугиваниям Путина

Владимир Путин своими ядерными угрозами пытается повлиять на политику Запада.



К такому выводу пришли в американском институте изучения войны.



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По данным ISW, одна из таких угроз прозвучала с его стороны на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, когда он комментировал планы США разместить ракеты "Томагавк" в Германии. Тогда Путин заявил, что Россия примет "зеркальные меры" и выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



"Путин ошибочно пытается представить развертывание Россией запрещенных Договором о РСМД ракет, вероятно, как часть его постоянных усилий, направленных на использование бряцания ядерными саблями, чтобы подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию", — отметили аналитики.