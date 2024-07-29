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В Германии ответили на угрозы РФ из-за размещения ракет "Томагавк"
29.07.2024 23:28 Алина Груднева

В Германии ответили на угрозы РФ из-за размещения ракет "Томагавк"

Угрозы России не повлияют на курс Германии по размещению на своей территории американских ракет большой дальности "Томагавк".

По данным новостного телеканала n-tv, об этом объявил представитель Министерства иностранных дел Германии.

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"Мы не будем запуганы такими заявлениями", – сказано в заявлении.

По данным МИД, Германия должна реагировать на то, что РФ годами ведет захватническую войну в Европе.

Таким образом он ответил на угрозы Владимира Путина, который ранее заявил, что РФ откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе, если в Германии будут развернуты ракеты "Томагавк".

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