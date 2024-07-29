



В Германии ответили на угрозы РФ из-за размещения ракет "Томагавк"

Угрозы России не повлияют на курс Германии по размещению на своей территории американских ракет большой дальности "Томагавк".



По данным новостного телеканала n-tv, об этом объявил представитель Министерства иностранных дел Германии.



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"Мы не будем запуганы такими заявлениями", – сказано в заявлении.



По данным МИД, Германия должна реагировать на то, что РФ годами ведет захватническую войну в Европе.



Таким образом он ответил на угрозы Владимира Путина, который ранее заявил, что РФ откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе, если в Германии будут развернуты ракеты "Томагавк".