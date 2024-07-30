Уровень продаж в McDonald's упал впервые с 2020 года
Уровень продаж в сети быстрого питания McDonald's по всему миру во втором квартале нынешнего года упали за последние четыре года.
По данным Bloomberg, соответствующий показатель отслеживался в ресторанах, которые проработали более года.
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По словам аналитиков, продажи упали на 1%, не оправдав ожиданий относительно роста на фоне предлагаемых посетителям привлекательных акций.
Продажи заметно снизились в США, Китае и Франции. В США это объясняют снижением пешеходного трафика. Более того, потребление Биг-Маков по всему миру стало ниже из-за того, что они постоянно дорожают.