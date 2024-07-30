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Постановочные празднования в честь "победы" Мадуро
30.07.2024 05:30 MIGnews.com

Постановочные празднования в честь "победы" Мадуро

Когда избирательные органы, контролируемые Николасом Мадуро, объявили о его победе, по венесуэльскому Каракасу мгновенно прокатился треск фейерверков.

Город был украшен, музыку празднования была тщательно подобрана, как и многое другое на этих выборах.

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Оппозиция сразу же заявила, что победила она, а не президент.

Телеэкраны по всей стране показывали лишь ликующие толпы, укутанные в венесуэльский флаг, танцующие и подбадривающие президента.

У Николаса Мадуро все еще есть некоторые преданные сторонники, известные как "чависты" в честь его наставника Уго Чавеса и созданного им бренда социализма.

Однако их численность вызывает большие споры, и этот результат выборов еще далек от завершения.
 

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