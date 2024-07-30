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Мужчина арестован по подозрению в вандализме на французской железной дороге
30.07.2024 04:30 MIGnews.com

Мужчина арестован по подозрению в вандализме на французской железной дороге

По данным источников в полиции, цитируемых французскими СМИ, в воскресенье на северо-западе Франции был арестован "ультралевый боевик", ведший себя подозрительно вблизи железнодорожной станции.

Сотрудники, обыскивавшие автомобиль мужчины, обнаружили ключи от технических помещений, плоскогубцы, набор универсальных ключей и литературу, "связанную с ультралевыми".

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Французские СМИ сообщают, что 28-летний подозреваемый в настоящее время допрашивается полицией города Руан.

Нет никаких признаков того, что этот человек связан с лицами, ответственными за предполагаемый скоординированный поджог железнодорожных путей в пятницу, 26 июля, перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже.
 

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