



В Германии судят таджиков, киргизов и туркмен из Украины за подготовку терактов

В немецком Дюссельдорфе начался уголовный процесс над группой из пяти таджиков, киргиза и туркмена, которые могли готовить теракты. Задержанные также обвиняются в поддержке террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ), пишет Tagesschau.



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Мужчины, возрастом от 21 до 47 лет, прибыли в Германию из Украины весной 2022 года, некоторые из них были студентами. Согласно тексту предъявленного обвинения, они сформировали джихадистскую террористическую ячейку для планирования атак в стиле ИГИЛ. Ячейкой руководил 47-летний мужчина, который в последнее время жил в приюте для беженцев в Варендорфе.



Группа исследовала потенциальные цели, такие как ярмарка в Кельн-Дойке, но конкретные планы нападений еще не были составлены. Подозреваемые контактировали с радикальным ответвлением ИГИЛ – Исламское государство Хорасан. Семерых обвиняемых арестовали еще 6 июля 2023 года в регионе Северный Рейн-Вестфалия.