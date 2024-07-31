



Однопартийцу Фицо не дает покоя “слава” Орбана - он тоже рвется в Россию

Андрей Данко - партнер словацкого премьера Роберта Фицо по коалиции планирует поездку в Российскую Федерацию. Глава ультраправой Словацкой национальной партии, которая входит в правительственную коалицию, и вице-спикер парламента Андрей Данко заявил, что он хочет последовать примеру премьера Венгрии Виктора Орбана.



Данко заявил, что получил “приглашение” посетить Россию, однако не уточнил, кто именно его пригласил. Он заявил, что хочет подражать премьер-министру Венгрии Орбану.



“Орбан был в России, и я также имел приглашение. У меня есть приглашение на любую дату, которую я выберу, но я поеду туда главным образом потому, что если плохие русские отрежут нам нефть, как вы говорите, то здесь нам даже плач не поможет”, - сказал он.



Данко оправдал свою поездку в Россию недавним прекращением Украиной поставок российской нефти “Лукойла” в Словакию и Венгрию. По мнению лидера SNS, такое решение “со злости” принял украинский президент Владимир Зеленский.

