



Китай запретил продажу дронов, которые можно использовать на войне

Китай заявляет, что запретит экспорт всех нерегулируемых гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях или в террористической деятельности, и что некоторые функции беспилотников будут ограничены, поскольку восточноазиатская страна сталкивается с неоднократной критикой Запада за свою позицию по российскому вторжению на Украину.



Министерство торговли в среду заявило, что было принято решение также предотвратить использование беспилотников в “распространении оружия массового поражения”, добавив, что такие аспекты, как инфракрасное оборудование для визуализации, лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование, будут включены в список экспортного контроля.



Между тем, министерство объявило, что также снимает временные ограничения, наложенные на гражданские беспилотники. Оно не уточнило, какой именно тип, но в прошлом году Пекин ограничил экспорт беспилотников большой дальности, сославшись на войну России на Украине.



Изменения вступят в силу с 1 сентября.

