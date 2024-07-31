



Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США

Сопрано Анна Нетребко планирует дать сольный концерт в гала-концерте Palm Beach Opera 3 февраля. Это будет ее первое выступление в США за шесть лет.



Считающаяся лучшей сопрано в мире, Нетребко была исключена из Метрополитен-опера в 2022 году после того, как она отказалась выполнить требование генерального директора Метрополитен-опера Питера Гелба отречься от президента России Владимира Путина после вторжения России в Украину. Она подала в суд на Метрополитен-опера , заявив о клевете и нарушении контракта в деле, которое находится на рассмотрении.



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С тех пор она выступала в крупных театрах, включая Венскую государственную оперу, Парижскую оперу, миланский театр Ла Скала и берлинскую Государственную оперу Унтер-ден-Линден, но не была ангажирована в США или Королевской опере в Лондоне. В последний раз она выступала в Метрополитен в 2019 году в "Макбете" Верди.



Нетребко выступит с пианистом Анхелем Родригесом.



"Для меня большая честь выступить на ежегодном гала-концерте оперы Палм-Бич", — заявила Нетребко в заявлении, направленном в среду агентству Associated Press.

