



В Молдове двум чиновникам предъявят обвинение в госизмене

После утреннего обыска в парламенте Молдовы, связанного с поиском доказательств российской резидентуры, были задержаны двое чиновников.



Прокуратура Молдовы сообщает о том, что задержанные совершали преступления с 2023 года.



В частности, один из них подозревается в государственной измене после того, как якобы собрал и передал сотруднику посольства информацию, которая должна была быть использована "в ущерб интересам Молдовы".



В прокуратуре не уточнили, о каком именно посольстве идет речь и кто является его сотрудником. Однако ранее в молдавских СМИ заявляли, что речь идет о российском посольстве в Молдове.



Еще одно должностное лицо подозревается в заговоре против Молдовы и действиях с целью получения личной выгоды. По данным прокуратуры, он "поддерживал контакт с сотрудником посольства по сбору и передаче ему информации для использования против интересов Республики Молдова".



Оба чиновника помещены под стражу на 72 часа.







