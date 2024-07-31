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В Молдове двум чиновникам предъявят обвинение в госизмене
31.07.2024 21:32 MIGnews.com

В Молдове двум чиновникам предъявят обвинение в госизмене

После утреннего обыска в парламенте Молдовы, связанного с поиском доказательств российской резидентуры, были задержаны двое чиновников.

Прокуратура Молдовы сообщает о том, что задержанные совершали преступления с 2023 года.

В частности, один из них подозревается в государственной измене после того, как якобы собрал и передал сотруднику посольства информацию, которая должна была быть использована "в ущерб интересам Молдовы".

В прокуратуре не уточнили, о каком именно посольстве идет речь и кто является его сотрудником. Однако ранее в молдавских СМИ заявляли, что речь идет о российском посольстве в Молдове.

Еще одно должностное лицо подозревается в заговоре против Молдовы и действиях с целью получения личной выгоды. По данным прокуратуры, он "поддерживал контакт с сотрудником посольства по сбору и передаче ему информации для использования против интересов Республики Молдова".

Оба чиновника помещены под стражу на 72 часа.



 

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