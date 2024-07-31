



В Испании разыскивается алжирец, перерезавший горло жителю Валенсии

Тело жертвы было найдено на мосту в районе Назарет в Валенсии.



Ведется розыск гражданина Алжира, подозреваемого в убийстве 40-летнего испанца, после того как жертва была найдена лежащей на трамвайной линии в Валенсии с перерезанным горлом.



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Сотрудники службы спасения были направлены на место преступления на мосту Морерас после того, как двое свидетелей сообщили, что подозреваемый перерезал горло мужчине большим ножом.



Las Provincias сообщает, что полиция считает, что предполагаемый преступник - мужчина алжирского происхождения.



40-летнюю жертву зовут Хосе П. Предполагается, что сначала его ударили ножом в шею после ссоры между жертвой и нападавшим.

