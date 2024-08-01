



Сотрудники штаб-квартиры TikTok пострадали от массового пищевого отравления

Десятки сотрудников сингапурского офиса материнской компании TikTok, ByteDance, были госпитализированы в связи с очевидной вспышкой пищевого отравления.



Представители служб здравоохранения и безопасности пищевых продуктов в городе-государстве расследуют инцидент, в результате которого 60 человек почувствовали симптомы гастроэнтерита. Пятьдесят семь из них были доставлены в больницу.



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Компания ByteDance также заявила, что выясняет, что стало причиной заболевания ее сотрудников.



Как сообщает BBC, в офисах ByteDance не готовят пищу, а для ее доставки используются сторонние поставщики.



По сообщениям местных СМИ, в здание в деловом районе Сингапура было направлено 17 машин скорой помощи для оказания помощи заболевшим.



"Мы очень серьезно относимся к здоровью и безопасности наших сотрудников и приняли срочные меры по поддержке всех пострадавших работников, в том числе сотрудничаем с экстренными службами для оказания помощи", - заявил BBC представитель ByteDance.



"Мы расследуем это дело и работаем с соответствующими органами".



"Операторы пищевых продуктов должны играть свою роль, придерживаясь надлежащей практики безопасности", - говорится в совместном заявлении Сингапурского агентства по продовольствию (SFA) и Министерства здравоохранения города.



"SFA без колебаний примет принудительные меры против недобросовестных операторов", - добавляется в заявлении.

