



Южная Корея и США проводят совместные военные учения на границе с КНДР

Военные учения с боевой стрельбой проходят вблизи межкорейской границы с участием ротационного подразделения американских боевых машин Stryker, сообщила в среду армия США.



Двухнедельные учения начались 22 июля на полигоне Родригес в Пхочхоне (Южная Корея), примерно в 30 километрах к югу от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, и продлятся до субботы.



Учения, в которых участвовали ротационное подразделение, южнокорейский танковый взвод и другие, были организованы с целью оценки боевых возможностей ротационного подразделения на уровне роты.



Последние учения стали первыми совместными учениями, поскольку ранее они проводились исключительно вооруженными силами США.



“Эта подготовка повышает способность ротационной бригады адаптироваться к рельефу местности и погодным условиям Корейского полуострова и позволяет интегрировать корейскую военную технику и тактику в тактику небольших подразделений”, — говорится в пресс-релизе 8-й армии США.



Армия США каждые девять месяцев проводит ротацию подразделения боевых машин Stryker в Южной Корее с 2022 года, когда был осуществлен переход от ротационного бронетанкового подразделения, использовавшего танки M1 Abrams и боевые машины M2 Bradley.



