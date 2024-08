МИД Германии представляет: Анналена Бербок на батуте: видео

А знаете ли вы, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок профессионально занималась прыжками на батуте и даже получила бронзу на чемпионате Германии в 1999 году?



Так вот позавчера Бербок посетила протезную мастерскую Lente в Леверкузене, а после уделила внимание своему хобби - прыжкам на батуте.



Дело в том, что предприятие, которое производит протезы, расположено прямо на спортивных площадках леверкузенского клуба Bayer 04.



После короткого инструктажа, который после профессионального занятия спортом вряд ли нужен, Бербок поднялась на батут и …вуаля!



German Foreign Minister @ABaerbock - who used to be a trampolinist - tries out the trampoline herself during a visit to para-athletes at TSV Bayer Leverkusen 04 today pic.twitter.com/d4OmF2PaP7