



В США обнаружили фирмы, продающие оружие хуситам

Сегодняшние санкции в США были направлены против “закупщиков, посредников и поставщиков” из Йемена и Китая, которые закупали оборудование двойного назначения для использования в современных системах вооружения хуситов, говорится в заявлении Министерства финансов США.



Лица, попавшие под санкции, “непосредственно поддерживали” усилия йеменских повстанцев по закупке “материалов военного назначения за рубежом”, которые затем отправлялись в контролируемые хуситами районы Йемена, что позволяло им продолжать атаки.



Хуситы “стремились использовать такие ключевые юрисдикции, как КНР и Гонконг, для получения и транспортировки компонентов, необходимых для их смертоносных систем оружия”, — говорит заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.



В число попавших под санкции входит компания Al-Shahari United Corporation, базирующаяся в столице Йемена Сане, которая предположительно использовала филиал в китайском городе Гуанчжоу для организации поставок в Йемен.



Министерство финансов США также ввело санкции против йеменского бизнесмена по имени Махер Яхья Мухаммад Мутахар аль-Кинаи, который, по его словам, координировал свои действия с другими боевиками хуситов с целью “содействовать поставкам оборудования и компонентов двойного назначения”.