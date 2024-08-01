



Австралия призвала граждан покинуть Ливан

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал своих граждан, проживающих в Ливане, покинуть страну.



Он предупредил, что аэропорт Бейрута может вскоре закрыться из-за возможных боевых действий между Хезболлой и Израилем.



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"Я пользуюсь случаем, чтобы сказать австралийцам: не ездите сейчас в Ливан. Есть риск того, что аэропорт Бейрута может быть закрыт для коммерческих рейсов. Учитывая количество находящихся там людей, нет никаких гарантий, что они смогут вернуться домой другими способами, если этот аэропорт будет закрыт", - отметил он.