Еще одна авиакомпания отменила рейсы в Бейрут
Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Бейрут на фоне ожиданий удара Израиля в ответ на смертоносный обстрел Маджаль-Шамс, в результате которого погибли дети.
Теперь о таком решении объявила греческая авиакомпания Aegean Airlines.
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Она отменяет рейсы как минимум до 1 августа в связи "со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке".
"Мы постоянно анализируем развитие событий в соответствии с указаниями", - сказано в заявлении.