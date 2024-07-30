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Еще одна авиакомпания отменила рейсы в Бейрут
30.07.2024 15:03 Алина Груднева

Еще одна авиакомпания отменила рейсы в Бейрут

Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Бейрут на фоне ожиданий удара Израиля в ответ на смертоносный обстрел Маджаль-Шамс, в результате которого погибли дети.

Теперь о таком решении объявила греческая авиакомпания Aegean Airlines.

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Она отменяет рейсы как минимум до 1 августа в связи "со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке".

"Мы постоянно анализируем развитие событий в соответствии с указаниями", - сказано в заявлении.

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