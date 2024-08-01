



Телохранитель "слил" информацию о местонахождении Хания





Иранские СМИ сообщили, что один из телохранителей Исмаила Хания передал информацию о его местонахождении в резиденции КСИР на севере Тегерана.



Один из телохранителей лидера ХАМАС Хания, очевидно, передал информацию убийцам, сообщает Sky News Arabic со ссылкой на иранские источники.



Согласно сообщению, по его спальне на севере Тегерана была выпущена ракета Spike с иранской территории. По одной из версий, ракета была выпущена из окна соседнего здания.



Ранее высокопоставленные чиновники в Иране сообщили газете New York Times, что высшее руководство Тегерана было “абсолютно шокировано” драматическим убийством высокопоставленного лидера ХАМАСа Исмаила Хания.



По словам чиновников, это также ставит под сомнение военную репутацию Ирана и его способность защитить свои границы от подобных атак.