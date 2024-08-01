Новости » Культура
Украина хочет спасти Херсонес Таврический и настаивает на защите ЮНЕСКО | Фото: pixabay.com
01.08.2024 15:22 Mignews

Украина хочет спасти Херсонес Таврический и настаивает на защите ЮНЕСКО

Министерство культуры Украины активно работает над включением Херсонеса в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой.

В Нью-Дели состоялось 46-е заседание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, во время которого глава украинской делегации Анастасия Бондарь подчеркнула необходимость защиты "Херсонеса Таврического и его Хоры". Украинская сторона уже начала переговоры с Секретариатом комитета о возможных шагах для внесения объекта в список.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Но тут есть немало сложностей. Одна из главных – Херсонес находится на временно оккупированной россиянами территории, и это крайне затрудняет доступ мониторинговых миссий, пишет Telegram-канал "Крымский ветер". 

В свою очередь завсектором по вопросам мониторинга ситуации на оккупированных территориях Украины Лина Дорошенко рассказала, что, начиная с 2014 года, деятельность России в Крыму привела к разрушению "самых перспективных в научном и экспозиционном плане" участков Херсонеса.

А что касается доступа мониторинговых миссий на территорию временно оккупированного Крыма, то, как утверждает Дорошенко, существуют процедуры, которые могут помочь обойти эти ограничения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы