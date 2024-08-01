



Украина хочет спасти Херсонес Таврический и настаивает на защите ЮНЕСКО

Министерство культуры Украины активно работает над включением Херсонеса в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой.



В Нью-Дели состоялось 46-е заседание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, во время которого глава украинской делегации Анастасия Бондарь подчеркнула необходимость защиты "Херсонеса Таврического и его Хоры". Украинская сторона уже начала переговоры с Секретариатом комитета о возможных шагах для внесения объекта в список.



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Но тут есть немало сложностей. Одна из главных – Херсонес находится на временно оккупированной россиянами территории, и это крайне затрудняет доступ мониторинговых миссий, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".



В свою очередь завсектором по вопросам мониторинга ситуации на оккупированных территориях Украины Лина Дорошенко рассказала, что, начиная с 2014 года, деятельность России в Крыму привела к разрушению "самых перспективных в научном и экспозиционном плане" участков Херсонеса.



А что касается доступа мониторинговых миссий на территорию временно оккупированного Крыма, то, как утверждает Дорошенко, существуют процедуры, которые могут помочь обойти эти ограничения.