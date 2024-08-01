



Израиль завершает координацию с партнерами, относительно "ответного удара"

Готовясь к угрожающему ответу Ирана и "Хезболлы" на убийство Исмаила Хания и Фуада Шукра, Израиль, как сообщается, работает над завершением координации региональной и международной коалиции, чтобы предотвратить потенциальные атаки, как это было, когда Иран выпустил сотни беспилотников и ракет по Израилю 13-14 апреля.



По данным 12 канала, эти совместные усилия будут в центре внимания премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который, как ожидается, в ближайшее время проведет беседу с президентом США Джо Байденом.



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С этой целью, как ожидается, в Израиль вылетит министр обороны Великобритании Джон Хили, говорится в сообщении.



Министр обороны США Ллойд Остин уже публично заявил, что США "помогут защитить Израиль", если на него будет совершено нападение в связи с убийством Хания. Израиль не брал на себя ответственность за смерть лидера ХАМАСа в Тегеране.



На данный момент командование тыла Израиля не выпустило новых инструкций для гражданских лиц в связи с угрозами мести со стороны Ирана, "Хезболлы" и ХАМАСа.



В сообщении 12 канала, не подтвержденном источниками, также говорится, что Израиль через арабские и другие региональные третьи стороны передал "Хезболле" сообщение о том, что если ливанская террористическая группировка убила 12 детей в Мадждаль-Шамсе, то Израиль ответил ударом по военной цели - Шукру. Если "Хезболла" ответит, говорится в израильском послании, то это будет случай "армия против армии". Но если вы начнете наносить удары по гражданским объектам, это будет широкая война против "Хезболлы", и Израиль будет считать себя неограниченным в действиях".



В телерепортаже говорится, что это означает не то, что Израиль будет наносить удары по гражданскому населению, а то, что он может нанести удары по объектам ливанской инфраструктуры, в том числе в Бейруте. Цель послания, говорится в репортаже, - сдержать "Хезболлу".



Канал 12 также цитирует неназванный высокопоставленный израильский источник, утверждающий, что нынешний высокий уровень военной подготовки к потенциальной атаке может продлиться несколько дней. В то время как лидер "Хезболлы" Хасан

Насралла "может попытаться отреагировать быстро", говорит источник, иранцам может потребоваться больше времени, чтобы решить, "как и когда они хотят ответить".



В докладе также говорится, что Байден в ходе разговора с Нетаниягу, как ожидается, окажет давление на него, чтобы тот проявил гибкость в попытках заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.



Однако Нетаниягу, говорится в докладе, убежден, что только военное давление привело к гибкости ХАМАСа, и что сейчас не время "убирать ногу с газа".

