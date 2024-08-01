



Самолет с телом Хания прибыл в Катар перед похоронами в Дохе

Самолет с телом лидера ХАМАСа Исмаила Хания, убитого в результате удара в Тегеране, ответственность за который возлагается на Израиль, приземлился в Дохе после публичной церемонии похорон в Иране, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.



Хания, проживавшего в изгнании в этом государстве Персидского залива вместе с другими членами политического офиса ХАМАСа, похоронят завтра в Катаре после молитв в мечети имама Мухаммеда бин Абдула Ваххаба, крупнейшей в Дохе.



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Хания и его телохранитель были убиты в результате предрассветного удара по их месту проживания в Тегеране вчера рано утром.



В своем вчерашнем заявлении ХАМАС заявил, что церемония захоронения в Катаре пройдет "при участии общественности и фракций, а также арабских и исламских лидеров".



Ранее сегодня в Тегеране состоялась публичная похоронная церемония Хания.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавил молитвы за Хания, ранее пригрозив "суровым наказанием" за его убийство.

