



Обмен Россия-Запад. Заключенные из России приземлились в Анкаре

Сообщается, что масштабный обмен заключенными между Россией и Западом (США), уже состоялся. Самолет с людьми, которые были в заключении в России по политическим или другими спорными мотивами, приземлился в Анкаре.



Форма передачи российских преступников, заключенных в тюрьмах Запада, пока не известна.



Согласно имеющимся данным:



Россия отдает:

– Эван Гершкович

– Владимир Кара-Мурза

– Лилия Чанишева

– Илья Яшин

- Ксения Фадеева

– Андрей Пивоваров

- Пол Вилан

- Алсу Курмашева

– Олег Орлов

– Саша Скочиленко

– Дитер Воронин

- Кевин Лик

- Рико Кригер

- Патрик Шебель

– Герман Мойжес

– Вадим Останин



В ответ Западные страны отдают:

– Вадим Красиков (Германия)

– Артем Дульцев (Словения)

- Анна Дульцева (Словения)

– Михаил Микушин (Норвегия)

– Павел Рубцов (Польша)

– Роман Селезнев (США)

– Владислав Клюшин (США)

– Вадим Конощенко (США)

