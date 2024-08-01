Обмен Россия-Запад. Заключенные из России приземлились в Анкаре
Сообщается, что масштабный обмен заключенными между Россией и Западом (США), уже состоялся. Самолет с людьми, которые были в заключении в России по политическим или другими спорными мотивами, приземлился в Анкаре.
Форма передачи российских преступников, заключенных в тюрьмах Запада, пока не известна.
Согласно имеющимся данным:
Россия отдает:
– Эван Гершкович
– Владимир Кара-Мурза
– Лилия Чанишева
– Илья Яшин
- Ксения Фадеева
– Андрей Пивоваров
- Пол Вилан
- Алсу Курмашева
– Олег Орлов
– Саша Скочиленко
– Дитер Воронин
- Кевин Лик
- Рико Кригер
- Патрик Шебель
– Герман Мойжес
– Вадим Останин
В ответ Западные страны отдают:
– Вадим Красиков (Германия)
– Артем Дульцев (Словения)
- Анна Дульцева (Словения)
– Михаил Микушин (Норвегия)
– Павел Рубцов (Польша)
– Роман Селезнев (США)
– Владислав Клюшин (США)
– Вадим Конощенко (США)