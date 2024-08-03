



Румыния хочет после войны участвовать в разработке ракеты “Нептун”



Как пишет издание Army Recognition, Румыния хочет иметь Украину как союзника, чтобы контролировать акваторию Черного моря. Планы по партнерству в производстве "Нептунов" рассчитаны на послевоенный период.



"Нептун" - это дозвуковая крылатая ракета, разработанная украинской компанией КБ "Луч". Впервые была представлена в 2015 году на оборонной выставке в Киеве. ВСУ приняли ее на вооружение в 2021 году, а в апреле 2022-го потопили флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".



