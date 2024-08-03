



Иран: Хания убит не при помощи бомбы

В Иране опровергли информацию о том, что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания был убит при помощи бомбы.



Соответствующее заявление распространило иранское информационное агентство "Тасним".



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"Сообщение в газете The New York Times об убийстве Хании с помощью бомбы является ложью", - сказано в сообщении.



В Тегеране отметили, что Хания погиб в результате попадания БПЛА или другой воздушной цели.



Ранее стало известно, что Моссад нанял агентов из иранского подразделения безопасности Ансар аль-Махди, чтобы установить взрывное устройство в здании, где останавливался Хания.