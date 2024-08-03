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Харрис официально выдвинула свою кандидатуру
03.08.2024 12:20 Алина Груднева

Харрис официально выдвинула свою кандидатуру

Вице-президент США Камала Харрис официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента. 

Ранее ей удалось набрать необходимое количество голосов делегатов Демократической партии для участия в предстоящих выборах.

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"Это будет нелегко, но мы добьемся своего", - сказала Харрис. 

Согласно результатам некоторых опросов в США, она заметно опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее Трамп объявил, что договорился о дебатах с Харрис, которые, как ожидается, состоятся 4 августа.

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