



Харрис официально выдвинула свою кандидатуру

Вице-президент США Камала Харрис официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента.



Ранее ей удалось набрать необходимое количество голосов делегатов Демократической партии для участия в предстоящих выборах.



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"Это будет нелегко, но мы добьемся своего", - сказала Харрис.



Согласно результатам некоторых опросов в США, она заметно опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа.



Ранее Трамп объявил, что договорился о дебатах с Харрис, которые, как ожидается, состоятся 4 августа.