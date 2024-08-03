



В Apple похвастались ростом прибыли

Компания Apple опубликовала результаты деятельности за третий квартал 2024 года.



Уточняется, что результаты превзошли все ожидания.



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По оценкам, объем продаж составил 15,2 миллиарда. За квартал зафиксирован рост выручки на 4,87%. Чистая прибыль увеличилась на 7,88% до 21,45 млрд долларов.



"Мы получили выручку в размере 85,8 млрд долларов, что является рекордом для третьего квартала. Мы рады интегрировать искусственный интеллект в наши продукты", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук.