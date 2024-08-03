



Источник: Байден полон решимости добиться сделки между Израилем и ХАМАСом

Президент США Джо Байден как никогда полон решимости добиться заключения сделки между Израилем и ХАМАСом по освобождению похищенных и прекращению огня в Газе.



Об этом сообщил американский чиновник на условиях анонимности.



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По его словам, Байден считает, что достигнуть соглашения все еще возможно.



Американский лидер считает, что сделка могла бы предотвратить эскалацию, в том числе, между Израилем и "Хезболлой".