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Все больше авиакомпаний экстренно отменяют рейсы в Бейрут
03.08.2024 14:10 Алина Груднева

Все больше авиакомпаний экстренно отменяют рейсы в Бейрут


Еще две авиакомпании, Air France и Transavia France, отменили рейсы в Бейрут.

По данным Air France-KLM, перелетов не будет как минимум до вторника из-за эскалации между Израилем и "Хезболлой".

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Французские авиакомпании впервые отменили рейсы в прошлый понедельник, на следующий день после того, как Израиль пообещал отомстить за смертоносный ракетный удар по Маджаль-Шамс. 

Air France и Transavia France пообещали, что рейсы в Тель-Авив будут продолжаться в обычном режиме.

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