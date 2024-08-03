



Все больше авиакомпаний экстренно отменяют рейсы в Бейрут



Еще две авиакомпании, Air France и Transavia France, отменили рейсы в Бейрут.



По данным Air France-KLM, перелетов не будет как минимум до вторника из-за эскалации между Израилем и "Хезболлой".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Французские авиакомпании впервые отменили рейсы в прошлый понедельник, на следующий день после того, как Израиль пообещал отомстить за смертоносный ракетный удар по Маджаль-Шамс.



Air France и Transavia France пообещали, что рейсы в Тель-Авив будут продолжаться в обычном режиме.