



Французам экстренно рекомендовали покинуть Иран

Франция настоятельно призывает своих граждан, посещающих Иран, немедленно покинуть страну.



Соответствующее предупреждение было сделано на фоне эскалации с Израилем.



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"В связи с возросшим риском военной эскалации в регионе гражданам Франции, все еще находящимся в Иране, предлагается покинуть страну как можно скорее", - сказано в заявлении.



Несколько стран уже рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан на фоне угрозы расширения конфликта.

