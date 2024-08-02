Новости » Путешествия
Французам экстренно рекомендовали покинуть Иран
02.08.2024 16:04 Алина Груднева

Французам экстренно рекомендовали покинуть Иран

Франция настоятельно призывает своих граждан, посещающих Иран, немедленно покинуть страну.

Соответствующее предупреждение было сделано на фоне эскалации с Израилем.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В связи с возросшим риском военной эскалации в регионе гражданам Франции, все еще находящимся в Иране, предлагается покинуть страну как можно скорее", - сказано в заявлении.

Несколько стран уже рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан на фоне угрозы расширения конфликта.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы