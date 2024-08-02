



Обмен пленными: россиянин Красиков был близок к Путину

Россиянин, освобожденный по обмену, Вадим Красиков близок к Владимиру Путину.



По данным The Wall Street Journal, он мог быть телохранителем Путина в 1990-х годах.



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Путин и Красиков могли быть знакомы с тех пор, как глава Кремля был заместителем мэра Петербурга. Россиянин в тот момент был охранником. По словам брата Красикова, тот был знаком с Путиным довольно близко.



Более того, он вел роскошный образ жизни, а его супруга хвасталась, что муж часто меняет роскошные автомобили. Уточняется, что Красиков зарабатывал по 10 тысяч долларов в месяц и получал "бонусы".