Предвыборная кампания: Харрис обходит Трампа
Вице-президент США Камала Харрис собрала за прошлый месяц больше денег, чем кандидат от Республиканской партии Дональд Трампа.
По данным Politico, она собрала 310 миллионов долларов.
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Две трети пожертвований в пользу Демократической партии поступили от доноров, которые сделали пожертвования впервые.
Согласно последним данным, связанные с Харрис предвыборные комитеты по состоянию на сейчас имеют в общей сложности 377 миллионов долларов в распоряжении, тогда как Трамп – 327 миллионов долларов.