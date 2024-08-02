



Предвыборная кампания: Харрис обходит Трампа

Вице-президент США Камала Харрис собрала за прошлый месяц больше денег, чем кандидат от Республиканской партии Дональд Трампа.



По данным Politico, она собрала 310 миллионов долларов.



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Две трети пожертвований в пользу Демократической партии поступили от доноров, которые сделали пожертвования впервые.



Согласно последним данным, связанные с Харрис предвыборные комитеты по состоянию на сейчас имеют в общей сложности 377 миллионов долларов в распоряжении, тогда как Трамп – 327 миллионов долларов.