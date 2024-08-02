



Китай заявил о "консенсусе" по Украине: главное – "остудить ситуацию"

Спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй, находясь в Бразилии, подчеркнул, что главная цель сегодня – "остудить ситуацию" в Украине. Ли Хуэй сообщил, что более 110 стран поддержали "консенсус" Китая и Бразилии по завершению войны в Украине, опубликованный 23 мая.



"Китай и Бразилия совместно опубликовали так называемый консенсус из шести пунктов по продвижению политического урегулирования "украинского кризиса" (так в обеих странах называют захватническую войну России против Украины, – ред.). Это заявление получило поддержку более 110 стран", – заявил Ли Хуэй во время переговоров с главным советником президента Бразилии по международной политике Селсо Аморимом.



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Документ состоит из шести пунктов, один из которых акцентирует внимание на деэскалации конфликта, однако не упоминает о восстановлении территориальной целостности Украины, в отличие от предыдущего "мирного плана из 12 пунктов". Китай готов продолжать сотрудничество с Бразилией для продвижения этого консенсуса, отметил Ли Хуэй.



Бразильская сторона, в свою очередь, выразила готовность активно участвовать в реализации этого плана.



Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет возможность оказать влияние на Россию для прекращения войны.