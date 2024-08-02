



Обнять киллера: Кого Путин еще обнимал при встрече?

Вадим Красиков - ключевая фигура в масштабном обмене заключенными, который прошел в четверг между Россией и западными странами. Красикову предстояло сидеть пожизненно в Германии, но представители Путина неоднократно давали понять американцам, участвовавшим в переговорах об обмене, что Россия заинтересована только в возвращении Красикова.



Он мог быть охранником Путина еще в 1990-е гг., когда тот работал в мэрии Петербурга, а также участвовал в убийстве украинцев на Майдане в Киеве в 2014 г., пишет The Wall Street Journal.



В 2021 г. сотрудник ФСБ Красиков был осужден за убийство двумя годами ранее в Берлине Зелимхана Хангошвили, который воевал против России во второй чеченской и в грузинской войнах. После приговора Путин был настойчив, общаясь по видеосвязи с представителями Совета национальной безопасности, требовал вернуть ветерана афганской войны и коллегу-шпиона, начавшего отбывать срок в Германии, где Путин служил в КГБ во времена холодной войны.

