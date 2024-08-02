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Олимпиада: Детские фото алжирской спортсменки Иман Хелиф
02.08.2024 13:56 MIGnews.com

Олимпиада: Детские фото алжирской спортсменки Иман Хелиф

Разгоревшийся скандал в женском боксе после преждевременно завершенного поединка между алжирской боксершей Иман Хелиф и итальянской боксершей Анджелой Карини не сбавляет оборотов.

После того, как оказалось, что Иман Хелиф была рождена женщиной и не меняла пол вопреки всем обвинениям СМИ, заговорили о том, можно ли было допускать спортсменку с зашкаливающим, пусть и природным, уровнем тестостерона на ринг в женский бокс.

Тем временем в сети появились детские фото алжирской спортсменки.



Это действительно девочка.


Напомним, что бой завершился на 46-йсекунде.

Анджелина уже заплакала после первых ударов и заявила, что они были слишком сильными. После первого удара у нее сместилась защита подбородка. Второй удар пришелся уже на подбородок, и кровь залила шорты, пишет The Guardian. “Я вышла на ринг, чтобы почтить память своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради своего здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара”, — заявила спортсменка.

Хелиф дала комментарий СМИ: “Я здесь ради золота. Я буду бороться с любым, я буду бороться со всеми”.

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