



Олимпиада: Детские фото алжирской спортсменки Иман Хелиф

Разгоревшийся скандал в женском боксе после преждевременно завершенного поединка между алжирской боксершей Иман Хелиф и итальянской боксершей Анджелой Карини не сбавляет оборотов.



После того, как оказалось, что Иман Хелиф была рождена женщиной и не меняла пол вопреки всем обвинениям СМИ, заговорили о том, можно ли было допускать спортсменку с зашкаливающим, пусть и природным, уровнем тестостерона на ринг в женский бокс.



Тем временем в сети появились детские фото алжирской спортсменки.







Это действительно девочка.





Напомним, что бой завершился на 46-йсекунде.



Анджелина уже заплакала после первых ударов и заявила, что они были слишком сильными. После первого удара у нее сместилась защита подбородка. Второй удар пришелся уже на подбородок, и кровь залила шорты, пишет The Guardian. “Я вышла на ринг, чтобы почтить память своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради своего здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара”, — заявила спортсменка.



Хелиф дала комментарий СМИ: “Я здесь ради золота. Я буду бороться с любым, я буду бороться со всеми”.