Иман Хелиф - боксерша из Алжира, которая выступает на Олимпиаде, была названа СМИ мужчиной, сменившим пол и вішедшим на бой против женщин. Даже премьер Италии Джорджа Мелони зпсмоневалась в решении Международного олимпийского комитета разрешить алжирской спортсменке участвовать в соревнованиях среди женщин.



"Я считаю, что спортсмены, имеющие мужские генетические характеристики, не должны участвовать в женских соревнованиях. Не потому, что мы хотим кого-то дискриминировать, а чтобы защитить права спортсменок соревноваться на равных условиях", — заявила Мелони в Х.

A young female boxer has just had everything she’s worked and trained for snatched away because you allowed a male to get in the ring with her. You’re a disgrace, your ‘safeguarding’ is a joke and #Paris24 will be forever tarnished by the brutal injustice done to Carini. https://t.co/JMKzVljpyr