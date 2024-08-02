



Ливан: Реакция на ликвидацию Хании будет единой для всей “оси сопротивления”

Источник в безопасности сообщил ливанской газете "Аль-Ахбар", связанной с Хезболлой, что ответ на убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании разделит вся "ось сопротивления" - Иран, Хезболла в Ливане, хуситы Йемена и проиранские боевики в Ираке и Сирии.



По словам источника, "мы консультируемся и координируем свои действия с нашими союзниками в Израиле".



Кроме того, источник, близкий к “исламскому сопротивлению в Ираке”, сообщил газете, что между командирами ополчения и высокопоставленными иранскими и ливанскими чиновниками проводятся встречи для изучения “адекватного ответа” Израилю.



