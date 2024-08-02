



Обмен заключенными России и Запада не повлияет на войну в Украине, – Белый дом

Большой обмен заключенными между Россией и Западом не связан с войной в Украине и не повлияет на ее ход. Об этом заявили украинские эксперты и подтвердили в Белом доме.



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что переговоры по обмену заключенными и дипломатия по Украине действуют отдельно.



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"Мы не видим связи между переговорами по заложникам и дипломатией по поводу войны в Украине. Они действуют на разных направлениях – один касается практического вопроса создания этого обмена, а другой – это гораздо сложнее вопрос, когда украинцы будут лидировать", – сказал он.



Салливан пообещал, что "Соединенные Штаты будут тесно консультироваться со всеми нашими союзниками, чтобы поддержать их (украинцев, – ред), когда они будут готовы выступить вперед и приобщиться к такого рода дипломатии".



1 августа состоялся крупнейший обмен заключенными со времен холодной войны между США, РФ, Германией и другими западными странами. Обмен включал Вадима "Соколова" Красикова, осужденного за убийство в Германии, и репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже.