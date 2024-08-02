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Кара-Мурза: “Я был уверен, что умру в тюрьме”
02.08.2024 08:32 MIGnews.com

Кара-Мурза: “Я был уверен, что умру в тюрьме”

Администрация президента США опубликовала видео телефонных разговоров освобожденных из России политзаключенных.


Все разговоры с освобожденными состоялись, когда они еще летели в самолете. Одним из тех, кто поговорил с Байденом и с членами своей семьи, был российский политик Владимир Кара-Мурза (ему США выдали грин-карту). 

“Я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске вместо того, чтобы слышать ваш голос. Но я хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней. Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней”. 

 

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