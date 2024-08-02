



Кара-Мурза: “Я был уверен, что умру в тюрьме”

Администрация президента США опубликовала видео телефонных разговоров освобожденных из России политзаключенных.



Today, I stood beside the families of Paul, Evan, Alsu, and Vladimir in the Oval Office as they spoke to their loved ones for the first time since they regained freedom.



These families never lost hope.



And today, they'll each be reunited with the missing piece of their soul. pic.twitter.com/v4Sv4fxsPd — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

Все разговоры с освобожденными состоялись, когда они еще летели в самолете. Одним из тех, кто поговорил с Байденом и с членами своей семьи, был российский политик Владимир Кара-Мурза (ему США выдали грин-карту).“Я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске вместо того, чтобы слышать ваш голос. Но я хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней. Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней”.